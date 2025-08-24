Menú
24 ago. 2025
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Cerro Porteño y Sportivo Trinidense chocan este domingo en el ueno La Nueva Olla por la novena jornada del Torneo Clausura.
Agosto 24, 2025 03:31 p. m.
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Sportivo Trinidense
Redacción D10
