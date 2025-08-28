Despedida con goleada incluida la del Patito Aquino

Brillante forma de despedir a Sergio Daniel Aquino de la conducción técnica de Libertad, su equipo goleó por 5-0 al 24 de Setiembre de Areguá en el juego de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.

Marcelo Fernández fue el autor de los dos primeros goles para el conjunto repollero, el primero a los 27 minutos y el segundo a los 51’. Posteriormente aparecieron Rodrigo Villalba (75’), dos minutos más tarde Jorge Recalde puso el 4-0 y Néstor Giménez selló a los 84' el marcador definitivo para el 5-0.

De esta manera ha concluido el ciclo del Patito Aquino instalando al Gumarelo en los octavos de final de la competencia en donde los repolleros son tricampeones de la Copa Paraguay, torneo que tuvo su inició en 2018.

El rival de Libertad en la fase 4 será Guaraní de Dos Bocas que superó hoy a Benjaín Aceval del Bajo Chaco.