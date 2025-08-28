28 ago. 2025
Copa Paraguay

Despedida con goleada incluida la del Patito Aquino

Libertad en juego por los 16avos de final de la Copa Paraguay superó con ampliamente (5-0) al 24 de Setiembre de la ciudad de Areguá y accedió a los octavos de final de la competencia.

Agosto 28, 2025 08:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad.jfif

Libertad festeja su pase a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

Foto APF

Brillante forma de despedir a Sergio Daniel Aquino de la conducción técnica de Libertad, su equipo goleó por 5-0 al 24 de Setiembre de Areguá en el juego de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.

Marcelo Fernández fue el autor de los dos primeros goles para el conjunto repollero, el primero a los 27 minutos y el segundo a los 51’. Posteriormente aparecieron Rodrigo Villalba (75’), dos minutos más tarde Jorge Recalde puso el 4-0 y Néstor Giménez selló a los 84' el marcador definitivo para el 5-0.

De esta manera ha concluido el ciclo del Patito Aquino instalando al Gumarelo en los octavos de final de la competencia en donde los repolleros son tricampeones de la Copa Paraguay, torneo que tuvo su inició en 2018.

El rival de Libertad en la fase 4 será Guaraní de Dos Bocas que superó hoy a Benjaín Aceval del Bajo Chaco.

Libertad 24 de Setiembre
Redacción D10
