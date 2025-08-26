26 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Julio Cáceres “es una persona de palabra”

El presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, destacó el compromiso del entrenador Julio César Cáceres en no aceptar la propuesta de Olimpia. “Es una persona de palabra, un ser humano a carta cabal”, aseveró.

Agosto 26, 2025 11:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Julio César Cáceres

Julio César Cáceres se mantiene firme en Luqueño.

Foto: Gentileza - Julio César Cáceres

Olimpia buscó a Julio César Cáceres para ocupar el cargo dejado por Ramón Díaz, pero el entrenador decidió continuar en el Sportivo Luqueño. El presidente auriazul, Daniel Rodríguez, resaltó: “Es una persona de palabra, un ser humano a carta cabal”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular luqueño admitió que hubo un interés del Decano: “Lo importante es que Julio César está con nosotros. Es un técnico con una proyección tremenda”.

La propuesta de Olimpia fue real, nosotros conversamos con Cáceres sobre eso, él está muy comprometido con Luqueño. Si bien conocemos el pasado que tiene con Olimpia, prevaleció más el compromiso que tiene con la institución, lo profesional que es”, subrayó.

Daniel Rodríguez mencionó que “hay valores que están por encima del dinero. Julio demostró que es una excelente persona y hoy continúa con nosotros”.

Añadió que “es un fuerte mensaje que tira Cáceres al fútbol: es un profesional comprometido y demuestra que no todo es dinero en la vida. A pesar del tremendo cariño que le tiene a Olimpia, y seguramente va a regresar, él está comprometido con el Sportivo Luqueño”. Ahora, con este capítulo cerrado, el elenco auriazul se enfoca en su siguiente rival: Olimpia.

Torneo Clausura Sportivo Luqueño Olimpia Julio César Cáceres
Redacción D10
