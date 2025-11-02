Agónico triunfo de la “V” ante Luqueño en Itauguá

Ameliano aprovechó su momento en el partido para ganar la pulseada ante Sportivo Luqueño. Estos tres puntos son importantes pensando en la clasificación a la Sudamericana y además la tabla del acumulativo para el 2026.

Se puede destacar el duelo particular de entrenadores de nacionalidad argentina, Lucas Barrios y Roberto Nanni, delanteros letales en su momento futbolístico, que en esta ocasión se veían la cara por primera en esta nueva faceta.

En cuanto al desarrollo del encuentro, de arranque fue táctico, sin mucha intnsidad, tratando de interpretar cada uno la estrategia del rival. De los dos fue el Auriazul quién tuvo mayor aporximación al área rival con la dupla Lautaro Comás-Marcelo Pérez.

A los 36 minutos, Kevin Pereira tuvo en sus pies la mejor chance de gol para los luqueños, sin embargo Julio González llega con lo justo para desviar la trayectoria del balón y enviarlo en la zona de corner.

En la complementaria el dominio del equipo de la ciudad de Luque fue mucho más pronunciado. El equipo de Lucas Barrios apostó a la presión alta y el contragolpe, pero faltó la puntada final. En minuto 79, Walter González convirtió a favor del Chanchón, pero finalmente no subió al marcador por posición adelantada.

Sobre el final, un error en la salida de Lucas Monzón, permitió un contragolpe letal de Freddy Vera quién habilitó de manera perfecta un centro en el corazón del área para que aparezca Jorge Sanguina y conecte el testazo para el 1-0. Es el cuarto tanto de Sanguina con la camiseta de la V Azulada desde su llegada en el segundo semestre.

Ameliano alcanzó la línea (47 puntos) de 2 de Mayo en la puja por un lugar en la Sudamericana. Luqueño se quedó con 44 unidades.