Por objetivos diferentes, Rubio Ñu aguarda a Nacional

El compromiso tiene importancia en el calendario, atendiendo a que el Albo se juega la posibilidad de quedar como escolta de la competencia, ya que comparte posición con Cerro Porteño (juega en simultáneo), contra el que tiene ventaja deportiva por haber triunfado en uno de los compromisos.

Para el Rubio, el duelo tiene más valor todavía, ya que se encuentra comprometido con el promedio y debe sumar para lograr un respiro.

CIFRA: 1-0 fue la victoria de la Academia sobre Rubio Ñu el pasado 15 de marzo por la fecha 10 del Torneo Apertura.