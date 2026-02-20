Adam Bareiro: “Estoy contento de estar acá”

El delantero Adam Bareiro llegó este viernes a Argentina para completar su fichaje por Boca Juniors. El paraguayo, últimamente en el Fortaleza, será jugador del Xeneize hasta la temporada 2028.

"ESTOY CONTENTO DE ESTAR ACÁ", Adam Bareiro, de último paso por Fortaleza y con pasado en River, ya está en Argentina para convertirse en nuevo jugador de Boca.



Las primeras palabras del atacante fueron: “Estoy contento de estar acá”. Boca Juniors será el tercer equipo de Adam Bareiro en Argentina, ya que tuvo dos etapas en San Lorenzo y una en River Plate, el archirrival de su actual club.

En el Xeneize compartirá vestuario con otro paraguayo, Ángel Romero, con quien ya coincidió en el elenco azulgrana argentino.