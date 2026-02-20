20 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Adam Bareiro: “Estoy contento de estar acá”

El paraguayo Adam Bareiro ya se encuentra en Argentina para oficializar su llegada a Boca Juniors. “Estoy contento de estar acá”, aseveró el que fuera jugador de River Plate.

Febrero 20, 2026 11:32 a. m.
Adam Bareiro

Adam Bareiro, poco después de pisar suelo argentino.

Foto: Captura

El delantero Adam Bareiro llegó este viernes a Argentina para completar su fichaje por Boca Juniors. El paraguayo, últimamente en el Fortaleza, será jugador del Xeneize hasta la temporada 2028.

Las primeras palabras del atacante fueron: “Estoy contento de estar acá”. Boca Juniors será el tercer equipo de Adam Bareiro en Argentina, ya que tuvo dos etapas en San Lorenzo y una en River Plate, el archirrival de su actual club.

En el Xeneize compartirá vestuario con otro paraguayo, Ángel Romero, con quien ya coincidió en el elenco azulgrana argentino.

