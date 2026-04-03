Adam Bareiro da un gran triunfo a Boca Juniors

Con un gol del paraguayo Adam Bareiro en el minuto 71 del partido, el ‘Xeneize’ alcanzó una victoria de visitante que lo perfila de buena manera en la Zona A del torneo.
Tras este éxito, Boca trepó al tercer lugar de la clasificación con 20 unidades, a dos del líder Vélez Sarsfield, que este viernes visitará a Gimnasia, en Mendoza.
🇦🇷🔵🟡 Talleres 0-1 Boca Juniors | Torneo Apertura— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 3, 2026
El paraguayo ADAM BAREIRO vuelve a ser clave para darle la victoria al Xeneize 🇵🇾⚽️pic.twitter.com/n0tyNjvQFb
Los otros duelos de este jueves registró el triunfo 1-2 de Sarmiento ante Barracas Central y la victoria 0-2 de Independiente Rivadavia de Mendoza ante Tigre para quedar líder de la Zona B con 26 unidades.
El miércoles, en el comienzo de la fecha, Lanús y Platense igualaron en cero, mientras que este viernes habrá tres partidos: Gimnasia de Mendoza-Vélez Sarsfield, Unión-Deportivo Riestra y San Lorenzo-Estudiantes.
¡ANTICIPO Y A FESTEJAR! Miño salió lejos pero Junior Marabel metió el cabezazo y anotó el 1-0 de Sarmiento vs. Barracas.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2026
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#ParaguayosPorElMundo— Fútbol Guarani (@guarani_futbol) April 2, 2026
¡Goooooooooool paraguayo! 🇵🇾
José Florentín anota para @CSIRoficial, que derrota 1-0 a @catigreoficial en la Primera División de Argentina.
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