25 feb. 2026
Torneo Apertura

Trinidense y Luqueño suman un punto en Itauguá

Sportivo Luqueño rescató un empate frente al Sportivo Trinidense en el estadio ueno Luis Salinas por la séptima fecha del Torneo Apertura. Los goles llegaron en la parte final del juego.

Febrero 25, 2026 10:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense Sportivo Luqueño

Sergio Díaz sale de la marca de Ronaldo Báez.

Foto: Gentileza - APF

El Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño sumaron un punto en Itauguá al empatar 1-1 por la séptima fecha del Torneo Apertura. El cuadro luqueño fue el que tuvo las ocasiones más peligrosas guiadas por Giovanni Bogado.

La primera, con un remate de Sebastián Quintana que pasó cerca. Después, un tiro de Walter González exigió a Matías Dufour. En la otra área, Alfredo Aguilar apareció para impedir el tanto de pelota parada de Luis De la Cruz. En el complemento, Luqueño siguió proponiendo, pero el que anotó fue Trinidense, mediante Néstor Camacho, a los 87’.

La visita no se rindió y consiguió igualar en una acción fortuita, ya que un despeje defensivo pegó en Lucas González y sacudió las redes a los 90’. Sobre el final, la Luqueño contó con un par de situaciones que ya no alteraron el marcador.

Redacción D10
