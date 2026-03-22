22 mar. 2026
Cerro Porteño

Achucarro: “Ganamos a lo Ciclón”

Jorge Achucarro, DT interino de Cerro Porteño, se mostró contento luego de la victoria in extremis sobre Libertad.

Marzo 22, 2026 11:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Jorge Achucarro, entrenador del Ciclón.

Foto: Prensa - Cerro Porteño.

Cerro Porteño superó por 2-3 a Libertad en el duelo de la fecha 12 del torneo Apertura, disputado en el estadio La Huerta. El partido tuvo un trámite muy cambiante, pero que se definió sobre el final a favor del Azulgrana.

“La verdad que fue un partido muy trabado, muy difícil, contento por el triunfo. Me tocó enfrentar a uno de mis maestros, no dimensiono aún, hace poco estaba aprendiendo del profe Chiqui y hoy me toca enfrentarlo y la verdad que los jugadores respondieron bastante bien”, comenzó diciendo Achu en la conferencia de prensa.

Luego hizo mención a una charla que tuvo con los jugadores previo al encuentro y les dijo que no tenía “la varita mágica” para cambiar la realidad y que salir del momento dependía exclusivamente de la actitud y las ganas que pudieran meter al encuentro. “Hoy demostraron con juego, en momentos nos superaron, pero nos supimos reponer y la verdad un triunfo muy valioso para nosotros”, apuntó.

“Esto es cerro, ganamos a lo Ciclón. Se logró un triunfo a lo Ciclón como nos tiene acostumbrado Cerro Porteño”, sintetizó en su análisis del encuentro.

DESTAQUE. Achucarro no pasó por alto el buen partido de los juveniles César Bobadilla, Marcelo Chaparro y Edgar Páez que hicieron parte del juego ante Libertad. El DT afirmó que tiene una gran confianza en lo que pueden aportar, pero reiteró que el resultado es logro de todo el plantel, principalmente de los experimentados que vienen de ser supercampeones en la temporada pasada.

Jorge Achucarro Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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