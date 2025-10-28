28 oct. 2025
Olimpia

A tres puntos de la Sudamericana

Olimpia está muy cerca de conseguir un premio consuelo.

Octubre 28, 2025 07:18 a. m. • 
Por Redacción D10
ACT_3912_3_63848803.JPG

Mala campaña. Jugadores de Olimpia se retiran del campo tras la derrota ante Guaraní.

Olimpia está cerca de asegurarse matemáticamente un cupo en la próxima Copa Sudamericana, un pasaporte que estuvo en serio riesgo por la fuerte crisis futbolística.

Con la caída de Ameliano ante General Caballero, el Franjeado (53) le sacó nueve puntos de ventaja en el acumulativo a la V Azulada (44). Esa misma diferencia tiene con respecto a Luqueño.

También teniendo en cuenta los enfrentamientos directos, el Decano posee la ventaja deportiva sobre los equipos de Roberto Nanni y Lucas Barrios, los dos últimos elencos que ambicionan ese premio.

El Rojo Mallorquino está fuera de carrera al perder la categoría. En tanto, Nacional y 2 de Mayo se pelean por ingresar vía Copa Paraguay a la Libertadores. Entonces, los cuatro lugares para la Sudamericana están siendo ocupados momentáneamente por Trinidense, Olimpia, Recoleta y el que termina en peor posición en la Copa de Todos entre la Academia y el Gallo.

CIFRA. 30 goles en contra tiene Olimpia en el Clausura. El tercer equipo con peor registro, tras Ameliano y Tembetary.

Olimpia Torneo Clausura Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-10-19 at 7.37.04 PM.jpeg
Olimpia
“Jugamos contra 12”, dispara Scavone
Óscar Vicente Scavone disparó fuerte en Radio Urbana tras el superclásico y afirmó que Olimpia jugó contra 12.
Octubre 20, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.02.45 PM.jpeg
Olimpia
Olveira, sinónimo de confianza y seguridad
Gastón Olveira fue la figura de Olimpia en el empate 1-1 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla.
Octubre 20, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_2801_1_63727954.JPG
Olimpia
El DT Almeida: “El empate fue justo”
Ever Almeida valoró el trabajo de sus dirigidos y confesó estar conforme en el club.
Octubre 20, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
fff.png
Olimpia
Insólito momento para Olveira
VIDEO. Gastón Olveira se encontraba dando declaraciones tras el clásico cuando un aficionado intentó agredirlo.
Octubre 19, 2025 07:54 p. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira_63661572.jpg
Olimpia
Olimpia continúa ajustando piezas
El entrenador de Olimpia, Ever Hugo Almeida, ordenó ayer un intenso entrenamiento de fútbol para seguir ajustando las piezas de su equipo para visitar al Azulgrana.
Octubre 17, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
zeballos897179189714981.jpg
Olimpia
Zeballos espera otro triunfo de Olimpia
Pablo Zeballos recordó su historia en los clásicos en Radio Monumental y tiró un deseo para el duelo de este domingo.
Octubre 16, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más