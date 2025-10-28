A tres puntos de la Sudamericana

Olimpia está cerca de asegurarse matemáticamente un cupo en la próxima Copa Sudamericana, un pasaporte que estuvo en serio riesgo por la fuerte crisis futbolística.

Con la caída de Ameliano ante General Caballero, el Franjeado (53) le sacó nueve puntos de ventaja en el acumulativo a la V Azulada (44). Esa misma diferencia tiene con respecto a Luqueño.

También teniendo en cuenta los enfrentamientos directos, el Decano posee la ventaja deportiva sobre los equipos de Roberto Nanni y Lucas Barrios, los dos últimos elencos que ambicionan ese premio.

El Rojo Mallorquino está fuera de carrera al perder la categoría. En tanto, Nacional y 2 de Mayo se pelean por ingresar vía Copa Paraguay a la Libertadores. Entonces, los cuatro lugares para la Sudamericana están siendo ocupados momentáneamente por Trinidense, Olimpia, Recoleta y el que termina en peor posición en la Copa de Todos entre la Academia y el Gallo.

CIFRA. 30 goles en contra tiene Olimpia en el Clausura. El tercer equipo con peor registro, tras Ameliano y Tembetary.