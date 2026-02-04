2 de Mayo vs. Alianza Lima: Paso a paso

¡HISTÓRICO! 2 de Mayo recibe en en el Río Parapití a Alianza Lima de Perú (21:30) en el partido de ida de la Fase 1 de la Conmebol Libertadores. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
The Strongest de Bolivia y el Deportivo Táchira de Venezuela, caracterizados por sus colores amarillo y negro, disputarán el martes el duelo “aurinegro” a más de 3.600 metros de altitud, en el inicio de la primera fase de la Copa Libertadores.
Este jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó los horarios de los choques de la fase 1 y de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El 2 de Mayo entrará antes en acción y después Guaraní.
El choque entre Alianza Lima y el debutante paraguayo Sportivo 2 de Mayo, así como los partidos entre el uruguayo Juventud y el ecuatoriano Universidad Católica; y el venezolano Táchira ante un representante boliviano, abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.