2 de Mayo vs. Alianza Lima: Paso a paso

El choque entre Alianza Lima y el debutante paraguayo Sportivo 2 de Mayo, así como los partidos entre el uruguayo Juventud y el ecuatoriano Universidad Católica; y el venezolano Táchira ante un representante boliviano, abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.