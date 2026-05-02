01 may. 2026
Torneo Apertura

Libertad vuelve a humillar a San Lorenzo

Libertad sin dificultades supera con goleada incluida (5-0) a San Lorenzo en La Huerta.

Mayo 01, 2026 10:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Lorenzo se divierte.jfif

Se divierte. A Lorenzo Melgarejo se le hace costumbre anotar goles y dobletes en el torneo Apertura.

Gentileza/Club Libertad

Libertad repitió la misma efectividad que había logrado en la primera rueda del Torneo Apertura 2026, con la diferencia que en esta ocasión ganó por 5-0 por la fecha 19 en La Huerta. Recordemos que en la jornada 8 el resultado culminó 7-0 a favor de los repolleros.

El Guma, con la conducción de Juan Eduardo, logró su segundo triunfo al hilo en el plano local, su anterior víctima fue Olimpia (3-2).

Mientras que el Rayadito sanlorenzano extiende su extensa lista de caídas en el torneo. Ha perdido 13 de los 19 encuentros que disputó; empató en cinco ocasiones y solo ganó un partido.

Sin dudas, San Lorenzo podría de manera prematura confirmar su retorno a Intermedia para el 2027. Este partido ante Libertad ha marcado el debut de Mario Grana como entrenador del Santo; muy lejos de la frase que dice: “Técnico que debuta, gana”.

En cuanto al trámite, los primeros 20 minutos fueron muy divididos con chances claras en ambos arcos. A los 11’ el VAR anuló un tanto del Rayadito por fuera de juego.

Un poco más tarde, a los 25’ se produce el quiebre del encuentro con el tanto de Aarón Páez para Libertad. Posteriormente, el dominio, fue netamente del dueño de casa.

Lorenzo Melgarejo se hizo sentir a los 29’ y, posteriormente, a los 53’ de la complementaria. Este fue el 5° doblete del zurdo en este campeonato. Suma 11 tantos y es el máximo goleador del torneo. El 4° gol lo hizo Rodrigo Villalba y sobre el final, Jorge Recalde decoró la goleada 5-0.

Libertad San Lorenzo
Redacción D10
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