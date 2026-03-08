Jorge Bava: “Péguenme por ser optimista e ir para adelante”

Días atrás, Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, estuvo en las portadas de diarios por sus declaraciones sobre el bicampeonato y la Copa Libertadores. El sábado, tras la victoria sobre Guaraní, el DT habló acerca de esta situación.

“Yo no me puedo hacer cargo, sí de emitir, pero no de la recepción de la palabra en sí. Seguramente, repercusiones va a tener siempre. Es una realidad. Estamos en un equipo grande, con un equipo con mucha masa de hinchas, de socios, todo lo que repercute. No me puedo hacer cargo de lo que repercute, sí de lo que digo”, explicó.

“Que estoy convencido, si no ¿para qué estoy acá? Estoy convencido de ganar un bicampeonato y convencido de ir a ganar una Copa Libertadores, sí. Por supuesto que estoy convencido. Y vamos a trabajar para eso. Que no es fácil, no es fácil. Obviamente. Y quizá aceptando que en el fútbol tenés tres posibilidades. Yo me proyecto a largo, mediano y corto plazo”, detalló.

Jorge Bava sostuvo que en su objetivo a largo plazo “está la Libertadores en diciembre, en Montevideo. Bien, perfecto. Mediano plazo, el bicampeonato. Y a corto paso, los partidos. A corto plazo, creo que estamos en condiciones para competirle y para jugar de igual a igual y poder ganarle a todos. Por algo somos el vigente campeón. Y estamos en condiciones de pelear un bicampeonato. Creo que estamos todos de acuerdo. Si yo no estoy convencido de poder pelear un bicampeonato, es en vano”.

Añadió: “Pero si ya vas no convencido que las cosas no las podés hacer es imposible. Y aceptando que puede pasar que no suceda. Sin duda hay que trabajar durísimo, pero hay que hacer que las cosas sucedan. Y, bueno, prefiero que se armen las repercusiones por esto a tener una persona que diga ‘no, no se puede’. Seguramente si yo digo ‘no, no se puede’ me están pegando peor”.

“Péguenme por ser optimista e ir para adelante e ir al frente y si te equivocás... no tengo miedo de equivocarme. En el fútbol pasa, ganás, perdés, empatás (…) Me hago cargo de lo que siento, de lo que anhelo, de lo que trabajo, de lo que propongo y siempre voy por más, pero con la tranquilidad que tengo el respaldo de los jugadores, que son los que llevan las cosas adelante y ellos están convencidos de salir a ganar lo que sea”, sentenció.