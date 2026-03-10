Cerro Porteño: Juveniles dan la cara

Cerro Porteño va sumando en su plantel principal, con jugadores canteranos, que van alcanzando un buen nivel, de acuerdo se van presentando las chances.

César Bobadilla, de 19 año, tuvo su estreno en la Primera División, ocupando el puesto de mediocampista, cumpliendo un buen papel los minutos que estuvo en cancha.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Ester Recalde, madre del futbolista, expuso su alegría por la llegada de su hijo a Primera: “Fuimos toda la familia, nos emocionó demasiado ver el debut de César, que todo salió muy bien”, sumando además que recibió felicitaciones por cumplir el sueño de verlo jugar en un partido oficial: “Recibí muchas felicitaciones por el paso que dio mi hijo, desde los 4 años que estamos en esto, desde la escuela de fútbol y es producto del trabajo y sacrificio de él que siempre tuvo nuestro acompañamiento en todas partes”.

Acerca de lo que fue el juego, la madre del jugador remarcó: “Siempre él mostró muchas ganas, que estaba muy preparado, sintió el acompañamiento de todos sus compañeros que lo alentaron”, agregando: “Me pidió la bendición, ese fue el momento más emocionante, ver cumplir también su gran sueño de llegar a la Primera con su club”.

Todo el grupo familiar se llegó hasta Itauguá, a lo que la señora Ester apuntó: “Salimos en caravana con amigos, vecinos y toda la familia, para ver su primer partido que fue muy especial”, remarcando: “Me regaló la primera camiseta, la de su debut, lo voy a mandar encuadrar y a poner en un lugar especial”.

El otro que viene dejando buenas sensaciones es Marcelo Chaparro, quien reemplazó a Blas Riveros y está teniendo un buen nivel en todos los partidos.