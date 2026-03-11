11 mar. 2026
Cerro Porteño

Por aumentar la cuota goleadora

Cerro Porteño trabaja de cara al compromiso que animará ante el equipo de Sportivo Trinidense en La Nueva Olla, este sábado desde las 20:30 por la décima fecha.

Marzo 11, 2026 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Se acomoda. Jonatan Torres va tomando ritmo y se afirma como delantero de Cerro.

La principal apuesta del equipo azulgrana es consolidar un esquema y ampliar el margen de gol, específicamente con relación a sus delanteros, por lo que Jonatan Torres es candidato para arrancar de titular.

SE ACOMODA. Otro que se perfila para regresar al once inicial es el atacante Cecilio Domínguez, que destacó en el compromiso anterior anotando dos goles. En la defensa, Gustavo Velázquez podría sumar minutos, mientras que en el mediocampo, la disposición de tres volantes compuesta por Piris Da Motta, César Bobadilla y Fabrizio Peralta, se complementó de buena manera.

El probable equipo del Azulgrana para el fin de semana sería con: Alexis Martín; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Robert Piris Da Motta, César Bobadilla y Fabrizio Peralta; Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres.

CIFRA. 16 goles con la camiseta de Cerro tiene Jonatan Torres, sumando torneo local e internacional desde 2025.

