10 sept. 2025
Selección Paraguaya

Ya se enfocan en el Mundial

Gustavo Gómez y Miguel Almirón hablaron en la zona mixta luego del triunfo en Lima y dejaron un mensaje claro.

Septiembre 10, 2025 09:27 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PER-PAR

Gómez, capitán de la Albirroja.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya de Fútbol se impuso a Perú en Lima con el tanto de Matías Galarza, lo que significó quebrar un histórico invicto que traía el equipo incaico. Tras el lance, los mundialistas pasaron por la zona mixta y dejaron sus impresiones.

“En la selección se tiene que estar siempre, independientemente a cualquier resultado. Por suerte el trabajo nos dio el premio de clasificar y ahora esa clasificación ponerlo en una caja y dejarlo en casa y enfocarnos en lo que se viene”, expresó el capitán Gustavo Gómez.

En tanto Miguel Almirón exteriorizó su alegría y la satisfacción por lo alcanzado el jueves pasado luego de 16 años, dejando también un importante mensaje apuntando a lo que será el Mundial del 2026.

“Contento más que nada por la gente que lo está disfrutando mucho. Ya olvidamos esos momentos malos, estamos en uno bueno y queremos disfrutar. Los malos momentos nos ayudaron a estar fuertes ahora”, comenzó diciendo.

“Gracias a Dios estamos pasando por este momento tan grande y a seguir mejorando. Tenemos mucho por mejorar, tenemos un gran grupo, grandes jugadores para poder pelear el Mundial”, subrayó Almirón.

Selección Paraguaya Gustavo Gómez Eliminatorias
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GtHgj1gWAAAHh8i.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja ya está en el Nacional de Lima
La Selección Paraguaya ya se encuentra en el estadio Nacional de Lima para disputar el último partido de Eliminatorias ante Perú.
Septiembre 09, 2025 06:20 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 11.32.15 PM.jpeg
Selección Paraguaya
“Alfaro es la persona más importante del país”
Robert Harrison, cabeza de la APF, no dudó en calificar al entrenador Gustavo Alfaro como una de las personalidades más destacada en estos momentos en Paraguay.
Septiembre 09, 2025 12:43 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 10.37.27 PM (1).jpeg
Selección Paraguaya
“Fue impresionante para nosotros”
El presidente de la APF reconoció su sorpresa por la magnitud de los festejos de la clasificación albirroja.
Septiembre 09, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 11.32.19 PM.jpeg
Selección Paraguaya
El alivio de Robert Harrison
El presidente de la APF, Robert Harrison, dio una conferencia y expresó sus sensaciones tras la clasificación albirroja.
Septiembre 09, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Pódcast: Por el broche de oro en Lima
En Hora Deportiva hablamos de la campaña fantástica de la Selección Paraguaya, que buscará cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo histórico en Lima.
Septiembre 09, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_5886_2_62860770.JPG
Selección Paraguaya
La satisfacción de un padre con el éxito de su hijo
Francisco Cubas, padre de Andrés, contó lo que representa para la familia la clasificación de la Albirroja.
Septiembre 08, 2025 12:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más