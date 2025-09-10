Ya se enfocan en el Mundial

La Selección Paraguaya de Fútbol se impuso a Perú en Lima con el tanto de Matías Galarza, lo que significó quebrar un histórico invicto que traía el equipo incaico. Tras el lance, los mundialistas pasaron por la zona mixta y dejaron sus impresiones.

“En la selección se tiene que estar siempre, independientemente a cualquier resultado. Por suerte el trabajo nos dio el premio de clasificar y ahora esa clasificación ponerlo en una caja y dejarlo en casa y enfocarnos en lo que se viene”, expresó el capitán Gustavo Gómez.

En tanto Miguel Almirón exteriorizó su alegría y la satisfacción por lo alcanzado el jueves pasado luego de 16 años, dejando también un importante mensaje apuntando a lo que será el Mundial del 2026.

“Contento más que nada por la gente que lo está disfrutando mucho. Ya olvidamos esos momentos malos, estamos en uno bueno y queremos disfrutar. Los malos momentos nos ayudaron a estar fuertes ahora”, comenzó diciendo.

“Gracias a Dios estamos pasando por este momento tan grande y a seguir mejorando. Tenemos mucho por mejorar, tenemos un gran grupo, grandes jugadores para poder pelear el Mundial”, subrayó Almirón.