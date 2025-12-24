Principio de acuerdo: Juan Fernando Alfaro a Olimpia

Juan Fernando Alfaro, jugador de Nacional, tiene todo acordado para pasar a Olimpia de cara a la temporada 2026. El volante argentino fue pieza clave del conjunto de Barrio Obrero y tuvo una destacada campaña.

Principio de acuerdo: Juan Fernando Alfaro será refuerzo de #Olimpia.

Solo falta el anuncio oficial.



El argentino viene de jugar este año con #Nacional:

📊 14 partidos en el Apertura

📊 20 partidos en el Clausura

🌎 2 partidos en la fase previa de la Libertadores#AM1080 pic.twitter.com/oPbWlCYHdZ — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) December 24, 2025

Fue ese nivel el que despertó el interés decano para reforzar su zona media. El futbolista de 26 años disputó un total de 40 encuentros en el curso reciente, ya incluidos cotejos nacionales como internacionales.

Solo se aguarda por la oficialización que sería en las próximas horas. Juan Fernando Alfaro será el quinto refuerzo de Olimpia tras la llegada de Alejandro Silva, Sebastián Lentinelly, Raúl Cáceres y Mateo Gamarra. En esta lista también está para sumarse Aníbal Chalá.