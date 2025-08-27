Ya hay hora para la presentación de Ever Hugo Almeida

Ever Hugo Almeida, una de las máximas leyendas del club Olimpia, será presentado este miércoles desde las 15:30 como nuevo estratega del equipo franjeado.

Será en la Villa Olimpia y posteriormente comandará su primera práctica con miras al juego del sábado ante Sportivo Luqueño desde las 18:30 horas en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

Almeida afrontará su quinto ciclo al frente del Olimpia, tras la salida de Ramón Díaz como entrenador del plantel principal.

Su primera experiencia como entrenador del Franjeado para Ever Hugo fue en la temporada 1993, en donde arrasó en la temporada con Olimpia al conquistar el título de campeón invicto.

Su segundo ciclo llegó 15 años después, en 2008, y se prolongó hasta los primeros meses del 2009, donde dirigió 21 partidos, ganando 8, empatando 8 y perdiendo 5.

Su periodo más recordado por los hinchas franjeados, llegó en el 2013, con aquella inolvidable campaña en Copa Libertadores, llegando nada menos que a la final cuando parecía algo imposible a comienzo de año.

Su último ciclo en el Decano fue en la temporada 2017, en donde dirigió 20 partidos oficiales, consiguió ocho victorias, nueve empates y encajó tres derrotas.