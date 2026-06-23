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Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver

Un día cargado de fútbol en la Copa del Mundo del 2026. Acá tenés todos los detalles para la jornada de este martes 23 de junio.


Junio 23, 2026 09:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cristiano Ronaldo buscará convertir su primer gol con Portugal en esta Copa del Mundo. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

RONALDO SCHEMIDT/AFP

La agenda de este martes trae juegos interesantes y la presencia estelar de Cristiano Ronaldo que buscará convertir con Portugal su primer gol en la presente Copa del Mundo. También vuelven a entrar en acción Colombia, otro de los representantes de la Conmebol.

MARTES 23 DE JUNIO

14.00: Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K (GEN - Trece).

17.00: Inglaterra vs. Ghana - Grupo L (GEN - Trece).

20.00: Panamá vs. Croacia - Grupo L (Unicanal).

23:00 Colombia vs. Congho - Grupo G (GEN - Trece).

Guía de canales:

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Copa Mundial Copa del mundo Portugal
Redacción D10
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