Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver

La agenda de este martes trae juegos interesantes y la presencia estelar de Cristiano Ronaldo que buscará convertir con Portugal su primer gol en la presente Copa del Mundo. También vuelven a entrar en acción Colombia, otro de los representantes de la Conmebol.
MARTES 23 DE JUNIO
14.00: Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K (GEN - Trece).
17.00: Inglaterra vs. Ghana - Grupo L (GEN - Trece).
20.00: Panamá vs. Croacia - Grupo L (Unicanal).
23:00 Colombia vs. Congho - Grupo G (GEN - Trece).
Guía de canales:
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27