28 ago. 2025
Olimpia

William Paats, el padre del fútbol paraguayo

A 79 años de su partida, recordamos al hombre que introdujo el fútbol en Paraguay y que, más allá del deporte, dejó una huella profunda en la vida social y cultural del país.

Agosto 28, 2025 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20250828-WA0017.jpg

William Paats, el padre del fútbol paraguayo.

Un 28 de agosto de 1946 fallecía en Asunción, a los 70 años, Don William Paats, pionero y padre del fútbol paraguayo.

Más de 120 años atrás, sembró la semilla de este deporte en nuestras tierras, iniciando una pasión que hoy nos une como nación y nos identifica en el mundo.

Pero su aporte trascendió el campo de juego: fue un impulsor del asociativismo, la cultura y la educación física en la sociedad paraguaya. Contribuyó a la creación de clubes deportivos, espacios de encuentro y valores comunitarios que consolidaron una identidad colectiva.

Su trayectoria, difícil de igualar, marcó un antes y un después en la historia deportiva y social del Paraguay.

Su nombre no es solo memoria: William Paats es origen, es herencia y es eternidad.

Su legado vivirá por siempre en cada cancha, en cada hinchada, en cada gol.

William Paats Olimpia Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
candidatos.jpg
Olimpia
Las opciones para Scavone
Óscar Vicente Scavone, voz autorizada en Olimpia, tiró dos nombres para ocupar el cargo dejado por Ramón Díaz.
Agosto 25, 2025 12:01 p. m.
 · 
Redacción D10
aaspm.jfif
Olimpia
Juan Pablo Pumpido a Olimpia
Se confirmó la llegada del argentino Juan Pablo Pumpido al club Olimpia.
Agosto 21, 2025 08:36 p. m.
trovato_16838380.jpg
Olimpia
Recomiendan a Trovato seguir dando pelea
El argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, recomendó a Marco Trovato recurrir a una nueva instancia para tratar de revertir la sanción de la FIFA que fue confirmada por el TAS.
Agosto 21, 2025 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Marco Trovato_20092863.jpg
Olimpia
El TAS confirma la sanción a Marco Trovato
El TAS confirmó la sentencia impuesta en su momento a Marco Trovato donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA había resuelto inhabilitarlo de por vida y multarlo por 100.000 francos suizos.
Agosto 21, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Gyz7BRxWYAAe928.jpg
Olimpia
Olimpia se enfoca en romper la mala racha
Olimpia se prepara para su visita al estadio Ka’arendy en donde el domingo enfrentará a General Caballero.
Agosto 21, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Gyk_vCWWYAA9w9Z.jpg
Olimpia
Facundo Insfrán: “Olveira me dio mucha confianza”
Facundo Insfrán, portero debutante en Olimpia el último fin de semana ante Libetad, reveló que recibió palabras de confianza por parte del uruguayo Gastón Olveira.
Agosto 19, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más