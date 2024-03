Vladimir Marín, un trotamundos que adoptó Paraguay

El colombiano Vladimir Marín estuvo este miércoles como invitado en ÚH donde conversó su actualidad y por supuesto por su pasado futbolístico donde tuvo años dorados.

Marín comenzó diciendo que actualmente se desempeña como entrenador y lo hace en un club del interior como Libertad de Villeta. “Estoy ahí, por suerte vamos bien, somos uno de los invictos del local y este domingo tenemos el clásico donde esperemos hacerlo bien”, arrancó el diálogo.

La idea es empezar de abajo y muy pronto tener oportunidades en clubes de la Capital. “Es una aspiración que tengo, ojalá muy pronto se pueda dar, pero para eso me tengo que preparar”, aseguró.

Vladimir Marín tuvo una destacada trayectoria que lo llevó a conocer países como Bolivia, Argentina, Brasil, México y Paraguay, país donde reside y tiene un cariño enorme. “Gracias a Horacio Cartes vine y aquí soy feliz, ya son muchos años, tengo muchos amigos”, confesó.

Sobre su recordado episodio que lo marginó de Olimpia en el 2012 cuando escapó de una concentración para ver a Bronco, Vladimir se refirió con mucha naturalidad sobre aquella anécdota. “Fue una enseñanza, cometí un error que me costó salir de Olimpia. La pedí disculpas a los compañeros, al entrenador (Gerardo Pelusso) y al presidente (Marcelo Recanatte). Ojalá pueda volver a Olimpia, pero como entrenador”, deseó.

Hace poco, Bronco estuvo por Paraguay y Marín no faltó a la cita. “Después de aquél episodio me fanaticé y ellos me conocieron porque la noticia salió por todos lados. Hoy en día me bromeaban sobre eso e hicimos una muy bonita amistada”, indicó.

Por último se refirió a su envidiable pegada. “La pegada es un don, pero hay que perfeccionarla y eso hacía antes o después de los entrenamientos. Tengo más de 160 goles y casi 90 son de tiros de media distancia”, sentenció.