Goles de Cauteruccio y Batallini le dan ventaja al Bolívar

El Bolívar se impuso al Cienciano peruano por 2-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los 3.598 metros de altitud de La Paz, con goles del uruguayo Martín Cauteruccio y del argentino Damián Batallini.

Por Redacción D10
GyRDm5yWcAAzTyH.jpeg

Cauteruccio se hizo sentir en la altura.

Foto: @Sudamericana

Cauteruccio abrió el marcador en el minuto 20 y Batallini marcó en el minuto 58, resultado que da comodidad a la Academia que la próxima semana visitará a su rival en Cusco, en el partido de vuelta y donde se definirá la llave.

Los dirigidos por el argentino Flavio Robatto tomaron posesión de la cancha desde los primeros minutos del encuentro con desbordes esporádicos y jugadas individuales de Cauteruccio, el boliviano Antonio Melgar y el argentino-boliviano Patricio ‘Patito’ Rodríguez y el argentino Damián Batallini.

La primera llegada del Bolívar fue a los 5 minutos con un remate suave de Rodríguez que el portero del conjunto peruano Ignacio Barrios controló sin problema.

El equipo dirigido por el también argentino Carlos Desio se plantó fuerte y frenó varias jugadas de los locales, aunque después perdió fuerza y se fue a defender su portería.

La jugada más clara del Cienciano llegó tras una combinación entre Neira y Carlos Garcés con un remate cruzado que pasó cerca del arco del boliviano Carlos Lampe.

Bolívar inauguró el marcador a los 20 minutos tras un error en la salida de la defensa peruana lo que aprovechó ‘el Patito’ Rodríguez para asistir con rapidez a Cauteruccio, quien definió con un remate claro.

En la segunda mitad del partido los peruanos complicaron al Bolívar con varios ataques precisos de Alejandro Hohberg, quien destacó con remates y cabezazos a corta distancia.

Precisamente fue Hohberg el que a los 53 minutos solo frente a Lampe pudo anotar el descuento, pero luego de que el árbitro marcara posición adelantada el balón llegó a las manos del portero boliviano.

El segundo gol de la Academia llegó a los 58 tras una proyección por la izquierda de José Sagredo, que superó a su marcador y envió un centro preciso al área donde apareció Batallini y definió con un cabezazo certero.

Redacción D10
Carga Más