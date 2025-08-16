Las guerreritas son de bronce

La Selección Paraguaya de balonmano femenino venció 20-18 a su par de Uruguay y se aseguró la medalla de bronce para el Team en los II Juegos Panamericanos Junior 2025.

Las guerreritas tuvieron que exigirse al máximo para acrecentar la cosecha local en el alargue, con el logro de la décima presea.

El combinado nacional celebró en la Secretaría Nacional de Deportes, que no mostró esa imagen abarrotada de noches anteriores, tras su derrota frente a Argentina que le impidió luchar por el oro.

OTRA MEDALLA. En squash, Fiorella Gatti, Nicole Krauch y Giuliana Cino mostraron una gran versión, vencieron a Chile por 2-1 y se clasificaron a las semifinales del torneo en equipos femeninos de este deporte y hoy sábado irán por el paso a la final (10:00)

De igual forma, con el resultado, Paraguay ya se aseguró otra medalla, la undécima en este certamen, con la que hará historia al superar por una la marca conseguida hace cuatro años en Cali y el Valle del Cauca, Colombia.

ENORME TRIUNFO. Por otra parte, en baloncesto 3X3, en femenino, los albirrojas se impusieron a Canadá, en el segundo partido (15-13). En el primero fue caída ante Puerto Rico (16-3). En la rama masculina, los guaraníes despacharon primero a Islas Caimán (19-9) y, posteriormente, en horas de la noche vencieron a México por 21-13.