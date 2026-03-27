Vitamina tiene listo el once

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez mete mano en el onceno y prepara variantes debido a las bajas obligadas que tiene: Gastón Olveira, al servicio de la Selección Mayor, y Eduardo Delmás, con la Albirroja Sub 20.

En portería debutará el uruguayo Sebastián Lentinelly, mientras que Rubén Lezcano será de la partida en la zona ofensiva.

Pasando en limpio, el onceno decano para medir al Gallo será con: Sebastián Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Juan Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

Vale recordar que Tutu Vargas tampoco estará, debido a su expulsión la fecha pasada.