23 ene. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez se juega por su sistema táctico

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, brindó una conferencia de prensa y reiteró que se siente satisfecho con su sistema táctico de cara al inicio del torneo Apertura.

Enero 23, 2026 01:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Vitmina Sánchez.jpg

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

Foto: Bruno Pont

Este viernes al mediodía, Pablo Vitamina Sánchez brindó una conferencia de prensa en compañía del presidente Rodrigo Coto Nogués. La ocasión fue ideal para que el técnico de Olimpia hable de la actualidad de su equipo.

Para el entrenador de Olimpia la pretemporada fue la mejor, pese a que no pudieron lograr la victoria ante Colo Colo y Boca Juniors. “Se hizo una buena pretemporada que nos dejó satisfechos”, arrancó diciendo.

Vitamina avisó que la idea es realizar una gran campaña para todos los fanáticos. “Queremos hacer un gran torneo, la hinchada se lo merece, es la más grande del país”, destacó.

Siguiendo con la misma línea, Pablo Sánchez volvió a valorar al club que empezó a dirigir. “Entendemos que estamos en el club más grande del Paraguay, tenemos que asumir riesgos”, indicó.

Consultado sobre su sistema táctico, el técnico franjeado volvió a decir la figura que va a plantear en Olimpia. “Hoy estamos bien con el 4-3-3, sentimos que nos da posesión y equilibrio”, detalló.

Richard Sánchez fue presentado ayer viernes, pero aún no pudo activar bajo las órdenes de Vitamina. “Richard Sánchez no pudo entrenar, tuvo una pequeña fatiga. No lo pudimos disfrutar, no es nada grave”, manifestó dando a entender que no estaría disponible para el debut del domingo.

Por último despejó dudas entorno a Iván Leguizamón que podrá estar disponible para el duelo con el Indio. “Leguizamon no tiene ningún problema, está sano y apto”, concluyó.

Olimpia debuta en el torneo Apertura el domingo 25 de enero a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco recibiendo a Guaraní en una nueva edición del clásico más añejo del fútbol paraguayo.

Pablo Sánchez Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
