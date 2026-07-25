24 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Trinidense amarga el debut de Cerro

El Sportivo Trinidense superó (1-2) a Cerro Porteño en el ueno La Nueva Olla en el arranque del Torneo Clausura. El Ciclón abrió el marcador, pero se quedó en el complemento y el Triqui, que hizo mejor las cosas, se llevó una gran victoria y le dejó un sabor amargo al cuadro local.

Julio 24, 2026 09:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Abreu

Luis Abreu le dio el triunfo al Triqui.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Como en cada inicio de torneo, conseguir el título es el objetivo de un Cerro Porteño que este viernes ya alineó a varios de sus refuerzos en el estreno frente a un Sportivo Trinidense que siempre complica a los grandes.

El Ciclón golpeó muy temprano. A los 4’, un estupendo pase largo de César Bobadilla le permitió a Iván Ramírez quedar mano a mano con el portero Matías Dufour y el azulgrana no falló.

César Bobadilla se hizo el conductor de un equipo que controló el balón, pero que no supo traducir esta posesión a ocasiones concretas. Sin embargo tampoco tuvo inconvenientes en la zona defensiva. Dos tímidos remates de Gustavo Viera no incomodaron a Manuel Roffo.

Pablo Vegetti perdonó el segundo a los 27’ tras una jugada que nació con la presión de Derlis Rodríguez. Con el portero fuera de la acción y con Bruno Valdez sobre la línea de sentencia, Pablo Vegetti levantó demasiado su tiro que se perdió por encima del travesaño.

El Triqui adelantó sus líneas para el complemento y encerró al elenco local en su propio campo. Matías Pérez impidió la paridad a los 57’, Manuel Roffo intervino a los 60’, pero el empate se concretó a los 61’ por intermedio de Axel Cañete.

Ariel Holan recurrió a los cambios con el afán de volver a tener la ventaja en el marcador, pero no incidieron en el trámite del encuentro. Al contrario, una apuesta del técnico José Arrúa sí logró desequilibrar: Luis Abreu fue el jugador que desniveló el lance a los 77’, al aprovechar una mala salida del fondo azulgrana.

El Sportivo Trinidense reaccionó y se quedó con un triunfazo en el arranque del certamen frente a un Cerro Porteño que se apagó totalmente en el segundo tiempo, mostrando una imagen deslucida.

Cerro Porteño Sportivo Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
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