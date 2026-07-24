24 jul 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Con ilusión y exigencia”

Pablo Vitamina Sánchez transmitió optimismo de cara al estreno de Olimpia en el Clausura y aseguró que el equipo hará todo lo posible para darle alegrías al hincha.

Julio 24, 2026 12:31 p. m.
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Pablo Sánchez, entrenador del club Olimpia.

Con la ilusión renovada y la obligación de comenzar con el pie derecho, Olimpia ultima detalles para su estreno en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez recibirá este domingo a Libertad, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, en un duelo que enfrentará a dos de los principales candidatos al título.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador franjeado dejó en claro el objetivo de su equipo para el inicio del certamen. “Afrontamos esto con ilusión y con exigencia para poder estar a la altura. Lo que podemos prometer y garantizar es compromiso y competitividad. Vamos a hacer todo lo posible para poder darle muchas alegrías a la gente”, expresó.

Además, resaltó la importancia de arrancar la competencia con una victoria: “Será importante para empezar a sentirnos bien, para ver la tabla y vernos arriba, para lo anímico. Queremos ganar, somos locales, con nuestra gente, tenemos que hacernos valer”.

Vitamina también tuvo palabras de respeto para el rival de turno, que tendrá el estreno oficial de Nelson Haedo Valdez como entrenador. “Además de ser un clásico, hay un entrenador debutando, con formación europea, contra uno de los equipos más importantes de los últimos años del fútbol paraguayo”, señaló, destacando la jerarquía del Gumarelo y el atractivo que tendrá el juego.

El DT argentino recordó además que Libertad fue el rival que más complicó a Olimpia durante el primer semestre. “De los 29 partidos que tuvimos el semestre pasado, nuestro peor partido fue ante Libertad cuando jugamos de visitante”, admitió.

Con ese antecedente fresco, el Decano buscará tomarse revancha y comenzar el Clausura con una victoria que fortalezca la confianza de un plantel que apunta a pelear nuevamente por el título de campeón.

Vitamina Sánchez Olimpia Torneo Clausura
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