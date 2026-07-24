24 jul 2026
Olimpia

Caballero vuelve a Olimpia

Tiago Caballero no se pudo quedar en Banfield y vuelve a sumarse al equipo de Vitamina Sánchez.

Julio 24, 2026 10:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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Caballero celebrando un tanto con la camiseta de Olimpia.

Foto: Archivo - UH

En las últimas horas terminó por caer el pase del delantero paraguayo Tiago Caballero al Banfield del fútbol argentino. Ante la situación, el joven jugador vuelve al Decano para sumarse al plantel de Pablo Vitamina Sánchez.

El ariete ya se encontraba entrenando incluso con el Taladro desde hace dos semanas, pero este equipo se encuentra con inhibiciones de la FIFA y al no poder concretarse su pase, se dio por terminada la operación.

Tiago Caballero disputó 15 encuentros desde su arribo a la institución franjeada proveniente de Nacional. Solo registra un gol y fue frente a Recoleta, en la fecha 5 del torneo Clausura del 2025.

Olimpia Tiago Caballero Mercado de Pases
Redacción D10
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