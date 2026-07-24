El último refuerzo de Olimpia

El lateral izquierdo chileno Esteban Matus, de 24 años, se convirtió en nueva incorporación del Decano, con un contrato a largo plazo y la misión de fortalecer una zona importante del equipo, según confirmó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases.

El futbolista llega procedente de Audax Italiano, club en el que tuvo sus mejores momentos desde su debut profesional en 2022. Matus también tuvo un breve paso por Unión La Calera durante la temporada 2024, aunque posteriormente regresó al conjunto itálico, donde volvió a consolidarse como una alternativa constante en el sector izquierdo.

Desde Chile destacan sus condiciones principalmente defensivas y su capacidad para sostener el recorrido por la banda. Felipe Espina, periodista chileno, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, analizó las características del nuevo jugador franjeado.

Esteban Matus defenderá los colores de Olimpia.

“Matus es muy regular, muy criterioso, maneja muy bien la banda izquierda, es más defensivo que ofensivo. La potencia física es su principal característica”, apuntó Espina.

Con la llegada del defensor chileno, el Decano que dirige Pablo Vitamina Sánchez completa una nueva pieza dentro de la planificación para afrontar las competencias que se vienen.

Matus se convierte así en la última incorporación de Olimpia, que apuesta por un futbolista joven, con experiencia en el fútbol chileno y con la expectativa de que pueda adaptarse rápidamente al desafío de vestir una camiseta de gran exigencia como la franjeada.