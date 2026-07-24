24 jul 2026
Olimpia

¿Qué dijo Vitamina Sánchez sobre los errores de Gastón Olveira?

Vitamina Sánchez fue contundente cuando le preguntaron por la floja actuación que tuvo Gastón Olveira en el amistoso ante Flamengo.

Julio 24, 2026 12:54 p. m.
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Gastón Olveira, arquero titular en Olimpia.

Foto: Prensa Club Olimpia

Pablo Vitamina Sánchez salió al paso de las críticas hacia Gastón Olveira y transmitió tranquilidad sobre el presente del arquero de Olimpia, luego de algunas dudas que dejó en el amistoso frente a Flamengo, donde el Decano cayó por 4-2.

Consultado en conferencia de prensa sobre el rendimiento del guardameta, mundialista con la Selección Paraguaya, el entrenador restó dramatismo a las jugadas en las que el arquero no respondió de la mejor manera y explicó que todo fue consecuencia de la falta de ritmo de competencia.

“Gastón Olveira venía de mucho tiempo sin jugar. No es nada grave lo que le pasó en el amistoso ante Flamengo, estaba dentro de las posibilidades”, comentó.

Vitamina remarcó además que el cuerpo técnico mantiene plena confianza en el portero y que precisamente el amistoso ante el conjunto brasileño sirvió para que recuperara sensaciones de cara al inicio del Clausura. “Estamos muy contentos con él. Fue producto de la inactividad y por eso era importante que atajara. No necesito hablar con Gastón”, expresó.

De esta manera, el DT franjeado dejó en claro que Olveira sigue siendo una pieza fundamental en su equipo y descartó cualquier tipo de preocupación a pocos días del estreno del Rey de Copas en el campeonato Clausura 2026, este domingo frente a Libertad en el estadio Defensores del Chaco, desde las 16:00 horas.

Olimpia Vitamina Sánchez Gastón Olveira
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