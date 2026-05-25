Nanni: “Fue un semestre muy positivo, aunque queda el sabor amargo del final”

A pesar del resultado adverso en la última fecha (2-1) ante Trinidense, el estratega argentino hizo un balance positivo del semestre, destacando la actitud de su equipo a lo largo de la competencia.

“Fue un semestre muy positivo, si bien quedó el sabor amargo de los últimos partidos. La cancha no estaba en condiciones para poder jugar. Igual me voy bien por la valentía del equipo que demostró ayer”, expresó en charla con Fútbol a lo Grande.

Nanni también se mostró crítico con algunas decisiones arbitrales que, a su criterio, influyeron en el resultado. En ese sentido, cuestionó el penal sancionado a favor del conjunto rival. “El penal que nos cobraron ayer no se cobra en ningún lado, fue una viveza del jugador de Trinidense y eso compra el árbitro”, afirmó con contundencia.

Por otra parte, el entrenador dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del equipo para el próximo semestre. “Las ganas para continuar están, seguro nos vamos a reunir con el presidente en los próximos días”, comentó, dejando en claro que su continuidad dependerá de las conversaciones con la dirigencia.

De esta manera, Ameliano cierra su participación en el Apertura con sensaciones encontradas: Conforme por lo realizado en gran parte del torneo, pero con el sinsabor de un cierre irregular que le impidió redondear una campaña aún más destacada. La V Azulada se quedó en el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 33 unidades. En el Apertura ganó ocho juegos, empató 9 y perdió 5.