16 mar. 2026
Olimpia

Eufórico festejo tras la histórica clasificación a semis

VIDEO. El plantel de Olimpia celebró con todo su histórica clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20.

Marzo 16, 2026 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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Salgueiro celebrando la clasificación.

Olimpia consiguió meterse de forma histórica a la ronda semifinal de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Ecuador. El Franjeado finalizó como el mejor segundo y se anotó en la instancia decisiva en donde medirá al Flamengo de Brasil.

El plantel se encontraba viendo el partido de Nacional con Belgrano de Córdoba, duelo correspondiente al grupo C. Los charrúas debían ganar por amplio margen para clasificar, pero sobre el final un tanto de Fabricio Mendieta estableció el 4-2 final que le permitía al Decano avanzar de ronda como el mejor segundo.

El tanto de Mendieta se festejó como un gol propio y desató la alegría generalizada en campamento decano. El jueves Olimpia enfrentará en primer turno al Flamengo, mientras que en la otra llave el Santiago Wanderers medirá al Palmeiras, buscando lugares para la final que será el domingo 22 de marzo.

Olimpia Copa Libertadores Fútbol Internacional
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