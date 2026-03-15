15 mar. 2026
Olimpia

“Los fantasmitas” en el juego de Olimpia

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, se refirió a esos “fantasmitas” que quedaron del partido pasado y que este sábado amenazaron la victoria ante Recoleta.

Marzo 15, 2026 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Sánchez

Pablo Sánchez desea que su equipo gane por más goles.

Foto: Gentileza - APF

Olimpia derrotó con lo justo a Recoleta, pero el entrenador Pablo Sánchez espera ganar por más goles para no encontrarse con sorpresas como ocurrió durante el final del juego ante el Sportivo San Lorenzo.

“Hoy era un partido difícil sobre todo por lo que nos pasó el fin de semana pasado. Quedaron algunos fantasmitas ahí dando vuelta del empate sobre el final que sufrimos el fin de semana pasado”, recordó.

Me encantaría ganar por más goles, claramente lo vengo repitiendo y esto es una constante. Y si lo repito es porque venimos ganando por la mínima”, manifestó en conferencia de prensa.

El técnico valoró que Recoleta no le generara situaciones de peligro en el complemento, pero entiende “que seguimos siendo ineficaces. Hoy tuvimos muchos robos de balón muy cerquita de la última línea del rival y opciones para liquidar el partido y venimos ahí con una impericia, que espero que se termine pronto, porque no está bueno terminar los partidos ganando por la mínima. Estaría bueno en algún momento poder estar un poquito más tranquilos”.

Tenemos esta sensación de que nos empaten. Pero tenemos que tratar de ser positivos para generar que nuestras situaciones de gol sean goles. Ojalá que lo podamos lograr rápido, porque hoy creamos varias situaciones de gol en el segundo tiempo, el rival no creó ninguna, pero hay una sensación, y es lo que nosotros tenemos que superar”, explicó.

Hoy tenemos que superar esa sensación, que tiene que ver con haber ganado muchos partidos por la mínima, que los últimos cinco, 10 minutos los equipos nos tiren tres, cuatro pelotas al área y como lo que pasó la semana pasada, que en el minuto 44 del segundo tiempo, nos empatan. Entonces, nosotros somos los encargados de que esa sensación desaparezca”, sentenció.

Olimpia, con 24 puntos, está líder en la clasificación del Torneo Apertura y cerrará la primera rueda en lo más alto de la tabla, ya que le supera por seis puntos a su principal escolta, Cerro Porteño.

Olimpia Pablo Sánchez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.36.39 PM (2).jpeg
Olimpia
Vitamina: “Perdimos dos puntos”
Pablo Sánchez analizó el empate con San Lorenzo en la fecha 9 y toma nota de lo sucedido en Sajonia.
Marzo 09, 2026 09:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia - Fluminense_33019280.jpg
Olimpia
Olveira, camino a un récord en el arco franjeado
Gastón Olveira, recientemente naturalizado paraguayo, va a camino a establecer un récord de valla invicta en Olimpia.
Marzo 06, 2026 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-05 at 12.22.18 PM.jpeg
Olimpia
Gastón Olveira: “Puedo soñar con grandes cosas”
En charla con Fútbol a lo Grande, Gastón Olveira, el nuevo paraguayo, habló de la posibilidad de ir al Mundial.
Marzo 05, 2026 12:58 p. m.
olsss.jfif
Olimpia
Gastón Olveira es el arquero para el Mundial, según Coto
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, fue contundente y afirmó que Gastón Olveira es el arquero que debería defender a Paraguay en el Mundial.
Marzo 05, 2026 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-04 at 9.58.14 PM.jpeg
Olimpia
“Que sepan que Olimpia está presente”
Pablo Sánchez valoró la clasificación franjeada en Copa Sudamericana y resaltó lo que significa para el club.
Marzo 05, 2026 09:15 a. m.
 · 
Redacción D10
HCnZpGqWQAAiUvP.jpeg
Olimpia
Rubén Lezcano, feliz por el presente
Rubén Lezcano revolucionó el mundo Olimpia y tras la clasificación en Copa Sudamericana exteriorizó su alegría.
Marzo 05, 2026 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más