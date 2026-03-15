“Los fantasmitas” en el juego de Olimpia

Olimpia derrotó con lo justo a Recoleta, pero el entrenador Pablo Sánchez espera ganar por más goles para no encontrarse con sorpresas como ocurrió durante el final del juego ante el Sportivo San Lorenzo.

“Hoy era un partido difícil sobre todo por lo que nos pasó el fin de semana pasado. Quedaron algunos fantasmitas ahí dando vuelta del empate sobre el final que sufrimos el fin de semana pasado”, recordó.

“Me encantaría ganar por más goles, claramente lo vengo repitiendo y esto es una constante. Y si lo repito es porque venimos ganando por la mínima”, manifestó en conferencia de prensa.

El técnico valoró que Recoleta no le generara situaciones de peligro en el complemento, pero entiende “que seguimos siendo ineficaces. Hoy tuvimos muchos robos de balón muy cerquita de la última línea del rival y opciones para liquidar el partido y venimos ahí con una impericia, que espero que se termine pronto, porque no está bueno terminar los partidos ganando por la mínima. Estaría bueno en algún momento poder estar un poquito más tranquilos”.

“Tenemos esta sensación de que nos empaten. Pero tenemos que tratar de ser positivos para generar que nuestras situaciones de gol sean goles. Ojalá que lo podamos lograr rápido, porque hoy creamos varias situaciones de gol en el segundo tiempo, el rival no creó ninguna, pero hay una sensación, y es lo que nosotros tenemos que superar”, explicó.

“Hoy tenemos que superar esa sensación, que tiene que ver con haber ganado muchos partidos por la mínima, que los últimos cinco, 10 minutos los equipos nos tiren tres, cuatro pelotas al área y como lo que pasó la semana pasada, que en el minuto 44 del segundo tiempo, nos empatan. Entonces, nosotros somos los encargados de que esa sensación desaparezca”, sentenció.

Olimpia, con 24 puntos, está líder en la clasificación del Torneo Apertura y cerrará la primera rueda en lo más alto de la tabla, ya que le supera por seis puntos a su principal escolta, Cerro Porteño.