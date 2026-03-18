17 mar. 2026
Selección Paraguaya

Así es la camiseta que usará Paraguay en el Mundial 2026

Este martes a la noche se dio a conocer oficialmente la nueva camiseta que Paraguay usará en el Mundial 2026.

Marzo 17, 2026 10:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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La camiseta de Paraguay para el Mundial 2026.

Foto: Fabián González/D10-Última Hora

En un evento privado, la Asociación Paraguaya de Fútbol reveló el nuevo diseño de la camiseta que la Albirroja usará en el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

“La indumentaria que nace de una idea simple y poderosa: Recordar de dónde venimos. Durante años, Paraguay soñó con volver al Mundial. Pero detrás de ese deseo colectivo hay una verdad aún más profunda: Muchos de los jugadores que hoy vestirán la Albirroja nunca jugaron un Mundial”, aseguran en una nota de prensa.

En la equipación principal hay un claro predominio del rojo y el blanco, tal como se pudo observar en las imágenes que se filtró en la fecha en las redes sociales.

“El nuevo diseño toma inspiración directa de la tierra roja del Paraguay, símbolo del origen de muchos de los jugadores que hoy representan al país. Esa tierra que marcó sus primeros partidos, sus primeras caídas, sus primeras victorias.Una tierra que no solo forma futbolistas. Forma carácter”, explicaron.

La venta de las indumentarias comenzará este miércoles 18 de marzo, tras el lanzamiento público que se llevará a cabo en el Shopping Paseo La Galería. Estarán presentes autoridades de la APF, jugadores y representantes de la firma que viste a la Selección Nacional.

El equipo guaraní que dirige Gustavo Alfaro estrenará su nueva piel ya en los amistosos de este marzo, del 27 ante Grecia, en Atenas y del 31 contra Marruecos, en Lens, Francia.

Estos serán los últimos amistosos fuertes de Paraguay antes de la cita mundialista, en la que debutará el 12 de junio ante Estados Unidos, desde las 22:00, en el SoFi Stadium.

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