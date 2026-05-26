Nacional apunta a sostener la base para pelear el Clausura

Carlos Bonet, El director deportivo del Club Nacional realizó un balance del Torneo Apertura y adelantó cómo se prepara la Academia para afrontar el segundo semestre de la temporada. Bonet durante la entrevista con Fútbol a lo Grande valoró el subcampeonato conseguido, aunque reconoció que el objetivo principal era alcanzar el título.

“Nos preparamos para otra cosa, pero nos tocó el vicecampeonato, que tampoco hay que despreciarlo. Olimpia fue un gran rival, hizo los deberes como tenía que hacer y ganó lo que tenía que ganar”, expresó Bonet al analizar la campaña de la Academia.

El gerente deportivo sostuvo que los numerosos empates terminaron alejando al equipo del campeonato, pese a la regularidad mostrada durante el torneo. “Fuimos uno de los equipos que menos perdió junto con Olimpia a lo largo del campeonato. Nos faltó convertir algunos empates en victorias para llegar al objetivo final”, señaló.

Pensando en el Torneo Clausura, Bonet aseguró que la intención es mantener la estructura principal del plantel. “Somos conscientes del plantel que tenemos y trataremos de sostener esto hasta fin de año, que es lo más importante”, afirmó.

En cuanto al calendario de trabajos, confirmó que el regreso a las actividades será a mediados de junio. “La quincena de junio más o menos estamos volviendo para iniciar las evaluaciones físicas y la pretemporada”, comentó, agregando que todos los trabajos se realizarán en Asunción.

Respecto al mercado de pases, explicó que la dirigencia ya trabaja junto al cuerpo técnico en la planificación del próximo semestre. “Hay jugadores que terminan contrato y fueron importantes para nosotros. Vamos a tratar de que se puedan quedar y estén contentos en la institución”, indicó.

Bonet también dejó en claro que no habrá demasiados movimientos en cuanto a incorporaciones. “Queremos sumar poco, dos o tres posiciones como mucho. Después de eso, mantener la misma base que ya tenemos”, aseguró.

Uno de los temas inevitables fue la continuidad de Roque Santa Cruz, histórico delantero de Nacional. Sobre ello, Bonet fue contundente y destacó la importancia del atacante dentro y fuera de la cancha. “Roque está contento en la institución y nosotros también con él. Desde su llegada influyó muchísimo en los chicos y en todo lo que rodea al club. Nos llena de orgullo que venga no solamente a jugar, sino también a colaborar con nosotros”, manifestó.

Finalmente, el directivo expresó su deseo de seguir disfrutando del experimentado goleador durante el próximo semestre. “Tuvimos el placer de disfrutarlo este semestre y queremos que sea de la misma manera en el próximo”, concluyó.