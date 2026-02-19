19 feb. 2026
Olimpia

Vitamina perfila el onceno

Vitamina Sánchez va perfilando el equipo de Olimpia para el gran superclásico.

Fijo. El juvenil Eduardo Delmás se ganó el puesto de titular en el equipo decano.

La buena noticia en campamento franjeado tiene que ver con la recuperación del lateral izquierdo Alan Rodríguez, quien se había retirado lesionado en el último partido ante Rubio Ñu en el Defensores del Chaco.

Coyote ya entrenó con normalidad y todo indica que será de la partida el sábado ante el Ciclón.

La duda de Pablo Sánchez, DT franjeado, pasa por mitad de cancha para arriba. Iván Leguizamón o Franco Alfonso, uno de los dos será titular, junto al juvenil Eduardo Delmás y a Adrián Alcaraz, que será el reemplazante del suspendido Sebastián Ferreira.

Otro que recupera su lugar en mitad de cancha es Juan Fernando Alfaro, quien había sido reemplazando por Alex Franco.

Así las cosas, el más probable once decano para el duelo ante los azulgranas es con Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Franco Alfonso o Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.

