¿Olveira se acostumbró a ganar en la Olla?: “Poquito sí”

Si bien no tuvo un trabajo muy exigente, Gastón Olveira mantuvo su valla invicta en el encuentro que Olimpia derrotó a Cerro Porteño en condición de visitante por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Al portero decano se le consultó si ya se está haciendo costumbre ganar en Barrio Obrero y respondió: “Poquito sí”. Es que de los últimos 10 encuentros disputados en la casa azulgrana, el Decano se llevó cinco triunfos y cinco empates.

Gastón Olveira obviamente se mostró feliz por “ganar en esta cancha, con esta gente que nos acompaña a todos los lados. Son muy importantes para nosotros y este triunfo es para ellos”.

Además, destacó la tarea de sus compañeros para mantener su valla invicta. “Mérito de todo el equipo por el esfuerzo que hace. Son unas bestias dentro de la cancha”, sentenció.