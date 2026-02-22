Olimpia: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”

Olimpia volvió a ganarle a Cerro Porteño en el ueno La Nueva Olla y en total ya van seis victorias en 17 encuentros jugados en el escenario ubicado en Barrio Obrero. Además, igualó en siete cotejos.

El club decano aprovechó el momento para cargar al rival de siempre con un mensaje picante. “Gracias por venir a ver al dueño de casa. Que tengan un buen finde” es el escrito que aparece en sus cuentas en redes sociales, acompañado de varias fotos en donde aparecen cerristas dejando el recinto.

Gracias por venir a ver al dueño de casa. Que tengan un buen finde. pic.twitter.com/TEF3khwxCc — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 22, 2026

El sábado, Richard Ortiz anotó el único gol del partido para que Olimpia siga manteniendo su buena racha en Barrio Obrero. Actualmente son 10 compromisos sin perder que lleva el Franjeado en la casa azulgrana.