22 feb. 2026
Olimpia

Olimpia: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”

Tras el nuevo superclásico ganado en el ueno La Nueva Olla, Olimpia se aprovechó de esto para dejar el siguiente mensaje en redes sociales: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”.

Febrero 22, 2026 09:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño Olimpia

Hinchas de Cerro Porteño saliendo del estadio.

Foto: Gentileza - Olimpia

Olimpia volvió a ganarle a Cerro Porteño en el ueno La Nueva Olla y en total ya van seis victorias en 17 encuentros jugados en el escenario ubicado en Barrio Obrero. Además, igualó en siete cotejos.

El club decano aprovechó el momento para cargar al rival de siempre con un mensaje picante. “Gracias por venir a ver al dueño de casa. Que tengan un buen finde” es el escrito que aparece en sus cuentas en redes sociales, acompañado de varias fotos en donde aparecen cerristas dejando el recinto.

El sábado, Richard Ortiz anotó el único gol del partido para que Olimpia siga manteniendo su buena racha en Barrio Obrero. Actualmente son 10 compromisos sin perder que lleva el Franjeado en la casa azulgrana.

Olimpia Cerro Porteño
Redacción D10
