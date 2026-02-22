22 feb. 2026
Olimpia

El mensaje del multicampeón brasileño a Richard Ortiz

Un ex jugador de la Selección de Brasil le dejó un mensaje a Richard Ortiz tras la victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño en el clásico.

Febrero 22, 2026 04:53 p. m.
ffelipe.jpg

Felipe Melo y Ronaldo, ex jugadores brasileños.

Siguen los ecos de la gran victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla en una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo.

Richard Ortiz, autor del tanto franjeado, realizó una publicación en su cuenta de Instagram dejando sus sensaciones tras el triunfo.

“Partido impecable de todos mis compañeros y de la gente que nos apoya en todo momento, a seguir trabajando para más alegrías, vamos Olimpia”, escribió Ortiz, acompañado de varias fotos.

Los comentarios de hinchas y compañeros no se hicieron esperar. Pero hubo uno en particular: Felipe Melo, ex jugador brasileño, escribió: “Grandeeee”.

Felipe Melo y Richard Ortiz nunca compartieron equipo, pero sí jugaron en contra cuando el brasileño defendía los colores del Fluminense.

Felipe Melo Richard Ortiz Olimpia
