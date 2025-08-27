Villasanti ya pasó por el quirófano

El jugador de la Albirroja, prácticamente descartado para el Mundial 2026 en el caso muy posible que Paraguay clasifique, fue operado en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo, por expreso pedido suyo.

El médico responsable de la cirugía es el doctor Carlos Porro, quien fue miembro del departamento médico de la selección paraguaya. Es quien operó de la misma lesión a Derlis González, en el pasado. El cirujano ortopédico del club, Lucas Oliboni, también formó parte del equipo.

Este sábado Villasanti regresará a Porto Alegre, donde comenzará su recuperación. Se trata de la primera lesión de gravedad en su carrera.