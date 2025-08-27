27 ago. 2025
Villasanti ya pasó por el quirófano

Gremio de Porto Alegre informó en las últimas horas que se llevó a acabo la intervención quirúrgica del jugador paraguayo Mathías Villasanti, quien fue operado en una de sus rodillas tras haberse roto el ligamento cruzado y el menisco.

Villasanti estará fuera de las canchas alrededor de un año.

El jugador de la Albirroja, prácticamente descartado para el Mundial 2026 en el caso muy posible que Paraguay clasifique, fue operado en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo, por expreso pedido suyo.

El médico responsable de la cirugía es el doctor Carlos Porro, quien fue miembro del departamento médico de la selección paraguaya. Es quien operó de la misma lesión a Derlis González, en el pasado. El cirujano ortopédico del club, Lucas Oliboni, también formó parte del equipo.

Este sábado Villasanti regresará a Porto Alegre, donde comenzará su recuperación. Se trata de la primera lesión de gravedad en su carrera.

