14 jun. 2026
Copa del Mundo

Choque de extremos en la Copa

La historia y la ilusión se cruzan en la Copa del Mundo 2026, que organizan los países de Norteamérica. La poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo, inicia su camino frente a la debutante Curazao en un duelo que marca la mayor diferencia de posiciones en el ranking actual de la FIFA entre dos selecciones que se enfrentan en la primera jornada del torneo, que se disputará en el NRG Stadium, hogar de los Houston Texans, desde las 14:00.

Junio 14, 2026 09:16 a. m. • 
Por Redacción D10
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Todo listo. Última movilización de cara al estreno alemán.

De un lado, una potencia acostumbrada a las grandes citas. Del otro, un país que escribe la página más importante de su historia futbolística. Experiencia contra sueño. Tradición contra ilusión. Alemania y Curazao, cara a cara en un partido que promete emociones y una historia que recién comienza.

enfrentamientos. Estos equipos nunca se han enfrentado antes, pero los teutones solo ha perdido dos de sus últimos 17 partidos de Mundial ante selecciones americanas: 14 victorias y 1 empate. Por otra parte, la joven promesa alemana Lennart Karl ha sido descartado para el torneo por lesión y fue sustituido por Assan Ouédraogo.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Alemania
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