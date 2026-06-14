Choque de extremos en la Copa
La historia y la ilusión se cruzan en la Copa del Mundo 2026, que organizan los países de Norteamérica. La poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo, inicia su camino frente a la debutante Curazao en un duelo que marca la mayor diferencia de posiciones en el ranking actual de la FIFA entre dos selecciones que se enfrentan en la primera jornada del torneo, que se disputará en el NRG Stadium, hogar de los Houston Texans, desde las 14:00.
De un lado, una potencia acostumbrada a las grandes citas. Del otro, un país que escribe la página más importante de su historia futbolística. Experiencia contra sueño. Tradición contra ilusión. Alemania y Curazao, cara a cara en un partido que promete emociones y una historia que recién comienza.
enfrentamientos. Estos equipos nunca se han enfrentado antes, pero los teutones solo ha perdido dos de sus últimos 17 partidos de Mundial ante selecciones americanas: 14 victorias y 1 empate. Por otra parte, la joven promesa alemana Lennart Karl ha sido descartado para el torneo por lesión y fue sustituido por Assan Ouédraogo.