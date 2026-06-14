Choque de extremos en la Copa

De un lado, una potencia acostumbrada a las grandes citas. Del otro, un país que escribe la página más importante de su historia futbolística. Experiencia contra sueño. Tradición contra ilusión. Alemania y Curazao, cara a cara en un partido que promete emociones y una historia que recién comienza.

enfrentamientos. Estos equipos nunca se han enfrentado antes, pero los teutones solo ha perdido dos de sus últimos 17 partidos de Mundial ante selecciones americanas: 14 victorias y 1 empate. Por otra parte, la joven promesa alemana Lennart Karl ha sido descartado para el torneo por lesión y fue sustituido por Assan Ouédraogo.