Suecia ante Túnez, en un partido crucial

Después de eliminar a Polonia en la repesca, los suecos son un interrogante. Hoy buscarán los tres puntos ante los africanos con el claro objetivo de poner un pie en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Con los delanteros Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, el equipo europeo tratará de hacer daño ante un rival que no pasa por su mejor momento.

Eliminado por Mali en los octavos de final de la Copa de África del año pasado, los tunecinos, equipo 45 del mundo, han sufrido después de eso y la semana pasada fueron goleados 6-0 por Bélgica.

El seleccionador Sabri Lamouchi procurará plantar una defensa ordenada, confiado en detener a Gyökeres e Isak para, a partir de ahí, tratar de hacer daño. El choque se iniciará a las 23:00.