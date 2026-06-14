14 jun. 2026
Copa del Mundo

Inicia el Grupo F con cruce de favoritos

La Copa del Mundo 2026 ofrece este domingo un atractivo enfrentamiento entre Países Bajos y Japón, dos selecciones que llegan con la ilusión de arrancar con el pie derecho su camino mundialista en Norteamérica.

Junio 14, 2026 09:19 a. m. • 
Por Redacción D10
Paises Bajos_67934471.jpg

Prometedor. Países Bajos vs. Japón será un partidazo.

El encuentro se disputará desde las 17:00 AT&T Stadium (Arlington, TX) y pondrá frente a frente a la tradicional potencia europea y a una de las selecciones asiáticas más competitivas de los últimos años.

Los neerlandeses buscarán imponer su historia, talento y experiencia en los grandes escenarios, mientras que los nipones intentarán ratificar su constante crecimiento internacional y demostrar que está preparado para dar pelea ante cualquier rival.

Velocidad, técnica y ambición se combinarán en un choque que promete emociones de principio a fin. Un partido clave para comenzar a marcar territorio en el Grupo F y dar el primer paso hacia la siguiente ronda.

Sin duda, será un duelo atractivo e imperdible entre dos selecciones que sueñan en grande en este 2026.

Copa del mundo Países Bajos Japón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Australia vs. Turquía
Copa del Mundo
Australia vs. Turquía: Paso a paso
Australia se mide con Turquía en la continuidad del Grupo D de la Copa del Mundo, en el estadio BC Place Vancouver.
Junio 13, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
ESTADOS UNIDOS
Copa del Mundo
El precio de las entradas para ver a Estados Unidos se dispara tras la goleada a Paraguay
El precio de las entradas de reventa para ver los próximos partidos de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 se ha disparado tras la victoria del equipo en el partido del viernes contra Paraguay que ganó por goleada 4-1.
Junio 13, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil vs. Marruecos
Copa del Mundo
Brasil vs. Marruecos: Paso a paso
Brasil choca con Marruecos y abren el Grupo C de la Copa del Mundo en el East Rutherford.
Junio 13, 2026 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Catar Suiza
Copa del Mundo
Catar vs. Suiza: Paso a paso
Catar y Suiza dan continuidad al Grupo B de la Copa del Mundo en el Levi’s Stadium.
Junio 13, 2026 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR
Copa del Mundo
Históricos del fútbol criticaron el rendimiento de Paraguay
VIDEO. El juego de Paraguay ante Estados Unidos sorprendió hasta los históricos del fútbol sudamericano que no dudaron en cargar tinta contra el equipo.
Junio 13, 2026 01:58 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-US-POLITICS-TRUMP
Copa del Mundo
Trump felicita a la selección de Estados Unidos por su “gran victoria” frente a Paraguay
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a la selección de su país por su “gran victoria” la noche anterior en su debut en el Mundial de fútbol, en el que se impuso por 4-1 a Paraguay.
Junio 13, 2026 01:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más