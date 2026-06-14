Inicia el Grupo F con cruce de favoritos

El encuentro se disputará desde las 17:00 AT&T Stadium (Arlington, TX) y pondrá frente a frente a la tradicional potencia europea y a una de las selecciones asiáticas más competitivas de los últimos años.

Los neerlandeses buscarán imponer su historia, talento y experiencia en los grandes escenarios, mientras que los nipones intentarán ratificar su constante crecimiento internacional y demostrar que está preparado para dar pelea ante cualquier rival.

Velocidad, técnica y ambición se combinarán en un choque que promete emociones de principio a fin. Un partido clave para comenzar a marcar territorio en el Grupo F y dar el primer paso hacia la siguiente ronda.

Sin duda, será un duelo atractivo e imperdible entre dos selecciones que sueñan en grande en este 2026.