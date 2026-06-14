14 jun. 2026
Copa del Mundo

Imperdible debut de la Tri ante marfileños

Ecuador inicia su quinta participación en la Copa del Mundo enfrentando a Costa de Marfil por el Grupo E.

Junio 14, 2026 09:26 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pulgar arriba. Willian Pacho será protagonista en el debut.

El crucial duelo se disputa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con ambas selecciones buscando un triunfo clave para perfilar su clasificación a la siguiente ronda.

El mediocampo ecuatoriano estará comandado por el motor del Chelsea, Moisés Caicedo, respaldado por una sólida línea defensiva liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho. En la ofensiva, la experiencia del histórico goleador Enner Valencia será clave para romper la sólida zaga marfileña. Por su parte, el cuadro africano buscará imponer su poderío físico y velocidad con estrellas como Amad Diallo y Franck Kessié.

El posible equipo titular del entrenador argentino Sebastián Beccacece sería con: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah, Alan Minda o Nilson Angulo; Enner Valencia.

Mundial FIFA 2026 Ecuador Costa de Marfil
Redacción D10
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