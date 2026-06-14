Imperdible debut de la Tri ante marfileños

El crucial duelo se disputa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con ambas selecciones buscando un triunfo clave para perfilar su clasificación a la siguiente ronda.
El mediocampo ecuatoriano estará comandado por el motor del Chelsea, Moisés Caicedo, respaldado por una sólida línea defensiva liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho. En la ofensiva, la experiencia del histórico goleador Enner Valencia será clave para romper la sólida zaga marfileña. Por su parte, el cuadro africano buscará imponer su poderío físico y velocidad con estrellas como Amad Diallo y Franck Kessié.
El posible equipo titular del entrenador argentino Sebastián Beccacece sería con: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah, Alan Minda o Nilson Angulo; Enner Valencia.