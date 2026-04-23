Víctor Bernay ya piensa en Recoleta

Víctor Bernay, entrenador de Nacional, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM de la actualidad de la Academia.

Sobre su regreso a la institución, Bernay valoró a la institución y confesó que le llevará tiempo volver a imprimir su idea. “Es un club muy ordenado con un gran plantel. Lleva un tiempo imprimir las ideas, cada entrenador tiene un fundamento claro”, comenzó diciendo.

Sobre el plantel con el que se encontró, Bernay manifestó: “Estoy contento porque hay futbolistas que asumen el rol que quiero de cada uno”, detalló.

Consultado sobre el último empate ante Ameliano, Bernay valoró el punto obtenido. “El campo de juego no ayudó para ejecutar lo que queríamos, pero se rescata haber sumado un punto con la entrega máxima en cada acción de juego”, destacó.

Sobre el arbitraje de Mario Díaz de Vivar y el polémico penal que no sancionó en su contra, Bernay puso paños fríos a la situación. “Los árbitros toman decisiones y tienen mayor conocimiento de la regla, se pueden equivocar, pero tratan de hacer lo mejor posible. Debemos dejar que trabaje con tranquilidad”, detalló.

Por último dio a conocer una triste noticia, el alcance de la lesión de Fernando Díaz, futbolista que se había retirado prematuramente ante Cerro Porteño. “Fernando Díaz se rompió los ligamentos cruzados, se suma a la lista de bajas que tengo”, cerró.