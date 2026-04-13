15 abr. 2026
Nacional

Santiago Rojas destaca los elogios de Roque Santa Cruz

Santiago Rojas, figura de Nacional en el heroico empate sin goles ante Cerro Porteño, destacó los elogios que recibió de parte de su compañero Roque Santa Cruz.

Abril 13, 2026 12:40 p. m. • 
Por Redacción D10
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Santiago Rojas, portero de Nacional.

Prensa Nacional

Santiago Rojas habló este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre lo que fue su gran actuación ante Cerro Porteño teniendo en cuenta el contexto donde Nacional jugó casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos.

El Kili manifestó las palabras de aliento del entrenador que regresó al banco tricolor justamente en este compromiso. “El profe Víctor (Bernay) nos dijo que en esta clase teníamos que sacar la rebeldía y por suerte tuvimos mucho carácter”, comenzó diciendo.

Consultado sobre la tapada más difícil que tuvo ante el Ciclón, el Kili tuvo que escoger entre las varias que hizo. “Me quedo con la última acción de Piris de Cabeza si bien la jugada que tape con el pecho también estuvo bien”, indicó.

Sobre las mañas que utilizó para quemar algunos segundos, el Kili fue bastante sincero. “Había que aguantar, teniendo en cuenta el desgaste de mis compañeros había que hacer un poco de tiempo”, destacó.

Por último habló de los elogios que recibió por parte de su compañero Roque Santa Cruz. “Roque me dijo en el vestuario nunca vio un arquero que tape tanto, no creí lo que me dijo y le pedí que me lo repita”, concluyó.

Santiago Rojas Nacional Selección Paraguaya
Redacción D10
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