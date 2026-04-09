Nacional presenta a Bernay

Víctor Bernay, argentino de 56 años, oficialmente es nuevo entrenador de Nacional, institución a la que llega tras la salida de Felipe Giménez. El DT inicia un nuevo ciclo al frente del Tricolor al que dirigió en la temporada 2024/2025.

Bernay, que en el 2025 peleó hasta el final por el título del Clausura, comenzó dirigiendo en la temporada 2026 a Guaraní, pero el mal arranque en el torneo y la tempranera eliminación de la Libertadores le terminaron apartando del cargo.

El DT fue anunciado recién este jueves por las redes sociales de la institución, ya que según Fútbol a lo Grande, quedaba pendiente finiquitar la desvinculación de Giménez antes de presentar al nuevo entrenador.

Víctor Bernay tendrá un complicado estreno en el torneo Apertura ya que tendrá que recibir a Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco. Este lance será el sábado 11 de abril, a las 20.30.

