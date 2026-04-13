Bernay valoró “la valentía” del Trico

“Con la segunda expulsión se desvirtuó todo y ahí tuvimos que hacer un bloque muy bajo para poder contener los embates del rival”, señaló en conferencia de prensa.

“Valoro muchísimo la valentía de los jugadores, el poder salir a defender una idea, muy feliz, la respuesta que obtuve del grupo fue fenomenal”, agregó el técnico.

En otro momento, Bernay elogió el rendimiento del portero Santiago Rojas, determinante en varios pasajes del juego en el Defensores del Chaco. “Muy feliz por Kili, se lo merece”, remarcó. El Trico sigue cuarto con 25 puntos.