Enrique Sánchez explica el retorno de Víctor Bernay

Nacional presentó a Víctor Bernay como nuevo técnico del plantel profesional tras la salida de Felipe Giménez que se marchó luego de una serie de malos resultados en el torneo Apertura y la prematura eliminación de la Copa Sudamericana.

El presidente tricolor Enrique Sánchez conversó con Fútbol a lo Grande y explicó por qué eligió a Víctor Bernay, quien estuvo precisamente antes de Felipe Giménez en el cargo. “Conoce muy bien la casa y el plantel, por eso la elección. Bernay con Nacional siempre hizo buenos ciclos, llegamos a una final de la Copa Paraguay con él. Es un técnico reconocido y al recibir la propuesta no dudó un segundo”, explicó.

Consultado sobe la salida de Felipe Giménez, el presidente de Nacional fue muy sincero. “Lastimosamente los técnicos son hijos de los resultados y se hizo insostenible. Nos preparamos para jugar los dos torneos, no se dio avanzar en la Sudamericana y quedamos relegados en el Apertura, esto es así. Felipe es un amigo y gran técnico, pero cuando no se dan los resultados hay que dar por finalizado el proceso”, concluyó.

El retorno oficial de Víctor Bernay como entrenador de Nacional se dará este sábado 11 de abril a las 20:30 en La Nueva Olla cuando la Academia visite a Cerro Porteño por la fecha 16 del torneo Apertura. La Academia marcha cuarto en el certamen con 24 puntos, 12 menos que el líder Olimpia que tiene 36.