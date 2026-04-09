09 abr. 2026
Nacional

Enrique Sánchez explica el retorno de Víctor Bernay

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, dio a conocer los motivos del retorno de Víctor Bernay como entrenador en reemplazo de Felipe Giménez.

Abril 09, 2026 01:02 p. m. • 
Por Redacción D10
GgYt8l5XUAEPelo.jpg

Enrique Sánchez, presidente de Nacional.

Prensa Nacional

Nacional presentó a Víctor Bernay como nuevo técnico del plantel profesional tras la salida de Felipe Giménez que se marchó luego de una serie de malos resultados en el torneo Apertura y la prematura eliminación de la Copa Sudamericana.

El presidente tricolor Enrique Sánchez conversó con Fútbol a lo Grande y explicó por qué eligió a Víctor Bernay, quien estuvo precisamente antes de Felipe Giménez en el cargo. “Conoce muy bien la casa y el plantel, por eso la elección. Bernay con Nacional siempre hizo buenos ciclos, llegamos a una final de la Copa Paraguay con él. Es un técnico reconocido y al recibir la propuesta no dudó un segundo”, explicó.

Consultado sobe la salida de Felipe Giménez, el presidente de Nacional fue muy sincero. “Lastimosamente los técnicos son hijos de los resultados y se hizo insostenible. Nos preparamos para jugar los dos torneos, no se dio avanzar en la Sudamericana y quedamos relegados en el Apertura, esto es así. Felipe es un amigo y gran técnico, pero cuando no se dan los resultados hay que dar por finalizado el proceso”, concluyó.

El retorno oficial de Víctor Bernay como entrenador de Nacional se dará este sábado 11 de abril a las 20:30 en La Nueva Olla cuando la Academia visite a Cerro Porteño por la fecha 16 del torneo Apertura. La Academia marcha cuarto en el certamen con 24 puntos, 12 menos que el líder Olimpia que tiene 36.

Enrique Sánchez Nacional Víctor Bernay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HDe5ZqRWYAEMWLo.jpeg
Nacional
Sánchez presagia un partido duro frente a Libertad
El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, aseguró que el duelo frente a Libertad será de “alto voltaje”.
Marzo 17, 2026 01:25 p. m.
 · 
Redacción D10
HDiEwVRXMAExx-C.jpeg
Nacional
Quiere un equipo “protagonista”
El técnico Felipe Giménez anhela un equipo protagonista.
Marzo 17, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz
Nacional
Nacional confía en tener a Roque Santa Cruz en menos de un mes
Roque Santa Cruz sufrió una distensión de ligamentos, pero en Nacional confían en poder contar con el jugador en un mes o en menos.
Marzo 10, 2026 12:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional.jfif
Nacional
Felipe Giménez quiere jugar la Fase de Grupos de la Sudamericana
Felipe Giménez, entrenador de Nacional dijo que el partido ante Guaraní fue complicado y reñido. Sin embargo el partido a ganar sería ante Recoleta FC, el jueves, por un lugar en Fase de Grupos de la Sudamericana 2026.
Marzo 02, 2026 06:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional.jpg
Nacional
Enrique Sánchez, orgulloso del plantel tricolor
Enrique Sánchez, presidente de Nacional, valoró el esfuerzo del plantel que dirige Felipe Giménez para rescatar un punto en un partido adverso ante Recoleta.
Febrero 27, 2026 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez
Nacional
Felipe Giménez sobre Ameliano: “Un rival trabajado”
Felipe Giménez, técnico del líder Nacional, reconoció que la obligación era ganar en casa pero tenían en frente un rival bien trabajado como Ameliano.
Febrero 20, 2026 09:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más