Felipe Giménez deja Nacional

Nacional decidió cambiar de rumbo tras la derrota sufrida por el equipo frente a Olimpia en la fecha 15 del torneo Apertura 2026. La información fue confirmada este martes y anunciada en Fútbol a lo Grande.

Felipe Giménez dirigió 15 encuentros en el torneo local, con un balance de 6 victorias, 6 empates y 3 derrotas, aunque también se le debe sumar la eliminación en Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta.

De momento, Carlos Bonet, actual gerente deportivo, es el que se estaría haciendo cargo del puesto. Nacional se encuentra en la cuarta posición del torneo Apertura con 24 unidades, a 12 de la cima que se encuentra en manos de Olimpia.